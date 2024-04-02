Ентоні Блінкен прибув з візитом до Франції

Державний секретар США прибув із візитом до Парижа, де має намір провести переговори з президентом Франції Еммануюлем Макроном. Говоритимуть про підтримку України та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це AFP повідомили в канцелярії президента Макрона.

За словами офіційних осіб, держсекретар та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Заначають, що Блінкен обговорить із Макроном “міжнародну кризу, що загострюється”. Він також проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

Як повідомили AFP в оточенні глави МЗС, обидві сторони хочуть “інтенсифікації” підтримки України.

Водночас міністерство закордонних справ Франції заявило, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні, а також “кризи” на Близькому Сході, в Україні та Судані.