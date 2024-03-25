Економіка

Енергетики заживили всіх споживачів Харкова та області

25 Березня 2024 20:24
читать на русском →
електроенергія
Будинок у Харкові під час віялових відключень / Фото: Суспільне Харків

Енергетикам вдалося заживити всіх абонентів Харківщини, всі вони отримують електроенергію за графіком.

Про це “Суспільне Харків” розповів речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

“Сьогодні діють графіки, але вони можуть, по-перше, коригуватися, по-друге, вони можуть не витримуватись, бо ситуація дуже складна і ми їх застосовуємо, виходячи саме з поточної ситуації. Тому споживачам треба набратися терпіння, розуміти, що ситуація неординарна і з розумінням відноситись до того, що світло вимикається не в ті години, які прописані в цих графіках”, — сказав Скічко.

Якщо графіки будуть змінені, це оприлюднять на офіційних сайтах та Telegram-каналах підприємства та очільників громад, області, зазначив він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
25 Березня 2024 21:24

Відновлення енергоінфраструктури Харківщини – завдання не кількох тижнів, і навіть місяців, – Синєгубов

25 Березня 2024 21:46

Переробку нафти в Росії вдалося скоротити на 12%, – Малюк
25 Березня 2024 19:45

Протягом доби росіяни 45 разів намагалися прорвати нашу оборону, – Генштаб
25 Березня 2024 19:24

Окупанти атакували Одесу. Пошкоджена цивільна інфраструктура
25 Березня 2024 18:51

У Раді зареєстрували законопроєкт, який “регулює” діяльність Telegram

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки