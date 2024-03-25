Енергетики заживили всіх споживачів Харкова та області

Енергетикам вдалося заживити всіх абонентів Харківщини, всі вони отримують електроенергію за графіком.

Про це “Суспільне Харків” розповів речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

“Сьогодні діють графіки, але вони можуть, по-перше, коригуватися, по-друге, вони можуть не витримуватись, бо ситуація дуже складна і ми їх застосовуємо, виходячи саме з поточної ситуації. Тому споживачам треба набратися терпіння, розуміти, що ситуація неординарна і з розумінням відноситись до того, що світло вимикається не в ті години, які прописані в цих графіках”, — сказав Скічко.

Якщо графіки будуть змінені, це оприлюднять на офіційних сайтах та Telegram-каналах підприємства та очільників громад, області, зазначив він.