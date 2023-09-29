Кримінал

Енергетики у Куп’янську потрапили під обстріл росіян

29 Вересня 2023 18:34
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обстріл

Під обстріл РФ 28 вересня потрапила бригада Куп’янського високовольтного району електромереж та Куп’янського РЕМ.

Про удари “Суспільне Харків” повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

“Це сталося під час ремонту високовольтної лінії 35 кВ через річку Сіверський Донець. Поранених або загиблих немає”, — додала Шевченко.

За її словами, бригади, які працюють у прикордонних та прифронтових районах з певною періодичністю потрапляють у такі ситуації.

“Статистику ми не ведемо, але у 2023 році у зонах обстрілу опинялися ремонтні бригади Харківського високовольтного району електричних мереж, Куп’янського високовольтного та Куп’янського РЕМ. Бригада Куп’янського РЕМ потрапила під обстріл вже вдруге тільки за вересень”, — розповіла Марина Шевченко.

Шевченко каже, фахівці “Харківобленерго” майже щодня відновлюють пошкоджену внаслідок російських обстрілів електромережу.

“28 вересня енергетики Золочівського РЕМ відновили електропостачання в Одноробівці на Золочівщині, яке дуже часто обстрілюють. У нас ніколи немає стовідсоткової впевненості, що під час виконання робіт не буде влучань. Ми постійно контактуємо з військовими, саперами, обласною військовою адміністрацією та органами місцевої влади”, — сказала речниця “Харківобленерго”.


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