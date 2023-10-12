Енергетична інфраструктура України матиме три рівні захисту

Енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту. Завершити роботи зі зведення захисних конструкцій планують до листопада, тобто до настання холодів.

Про це “Радіо Свобода” розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

“Перший рівень – це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то “шахеда”, – повідомив він.

Другий рівень – це захист від прямого влучання дронів, а третій – комплексний захист від “шахедів” і ракет, і він найскладніший, зазначив Кудрицький.

За його словами, захист у вигляді мішків із піском лишився ще з минулої зими, а над двома іншими рівнями захисту фахівці працюють і далі. На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, Кудрицький сказав, що до листопада, “до холодів повинні встигнути”.

“Ми не можемо повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована”, – наголосив голова правління НЕК “Укренерго”.