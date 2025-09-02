Ектор Хіменес-Браво пригрозив судом тим, хто звинувачує його в розбещенні неповнолітніх

Соцмережами розійшлося ймовірне листування ведучого кулінарного телепроєкту “МастерШеф” Ектора Хіменеса-Браво з неповнолітніми хлопцями. На скриншотах він нібито описує свої інтимні вподобання, а у відеороликах фліртує зі співрозмовниками.

Першим цю інформацію оприлюднив блогер Богдан Беспалов — автор каналу BespaLOVmedia.

Реклама

Реклама

Ектор Хіменес-Браво відреагував на звинувачення в розбещенні неповнолітніх та заявив, що опубліковані матеріали “не мають нічого спільного з реальністю”. Зараз він консультується з юристами, щоб притягнути розповсюджувачів наклепу до відповідальності.

За словами шеф-кухаря, на початку повномасштабного вторгнення йому надходили погрози від російських ботів за підтримку України.

“Росіяни мають різні стратегії. Не лише дрони та ракети — а й кампанії з дискредитації. З усієї інформації, яка зараз гуляє інтернетом, правдивим є лише відео, яке я зняв дуже давно для своєї коханої людини”, — йдеться в повідомленні.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що поширеному відео чотири роки і за нього вже вимагали 3 тисячі доларів. Після відмови ті ж люди, на думку Ектора, тепер повернулися з підробленим листуванням.