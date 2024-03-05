Ексредакторка каналу Медведчука очолила відділ комунікацій Центру при МОЗ, але пішла після розголосу

Колишня шефредакторка телеканалу ZIK (що належав Віктору Медведчуку) Дар’я Гордійко нещодавно стала очільницею відділу комунікацій державної установи “Центр громадського здоров’я” при Міністерстві охорони здоров’я. Після суспільної критики вона заявила, що йде з посади.

Про це Гордійко 5 березня написала у Facebook.

Вона стверджує, що ледь “не кожен медійник” працював на сумнівних телеканалах.

“Іноді люди помиляються. Іноді серйозно. А іноді, коли це вигідно, видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи”, — переконана Гордійко.

Медійниця запевняє, що свої зусилля нині направляє “на спільну головну мету — боротьбу за перемогу”.

“Триматися за посади не бачу сенсу. Йду. Нам своє робити”, — резюмувала вона.

Після того, як у 2019 році телеканал ZIK купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак (який також був власником телеканалів NewsOne і “112 Україна”), з каналу звільнилася низка топменеджерів і журналістів.

Тоді ж новою шефредакторкою телеканалу стала колишня випускова редакторка NewsOne та колишня шефредакторка токшоу на “Прямому” Дар’я Гордійко. За даними джерел “Детектора медіа”, у перший день свого призначення Гордійко представила колективу, який залишився на каналі, так званий блекліст — список людей, яких не можна показувати в етері.

Журналісти, які ще лишалися на ZIK, заявляли про запровадження цензури на каналі. Наприклад, Гордійко заборонила працівникам висвітлювати акцію протесту на майдані Незалежності.