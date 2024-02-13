Ексочільника Луганської ОВА Гайдая призначили головою Мукачівської РДА

Колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая уряд 13 лютого призначив головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Гайдай працював на посаді голови ОВА з жовтня 2019 року, а звільнили його торік у березні.

У ЗМІ тоді повідомляли, що очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая можуть найближчим часом звільнити й відправити послом до Казахстану. Тоді Гайдай відповів, що рішення про його звільнення немає, але він готовий працювати й на іншому напрямку, якщо так визначить президент.