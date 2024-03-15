Економіка

Ексміністр фінансів США хоче придбати TikTok

15 Березня 2024 16:04
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сша, TikTok
Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін / Фото з X Steven Mnuchin

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що створює групу інвесторів для придбання TikTok у китайської компанії ByteDance. Подальшому існуванню цієї соцмережі в США загрожує законопроєкт про заборону TikTok, що наразі проходить через Конгрес.

Про це повідомляє CNBC.

«Я думаю, що закон повинен бути ухвалений, і я думаю, що Tiktok повинен бути проданий. Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok», — сказав Мнучін в етері програми Squawk Box на телеканалі CNBC.

Бізнесмен зазначив, що TikTok має належати американському бізнесу, адже «китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї». Однак Мнучін не уточнив, хто може бути іншими інвесторами в такій угоді, а також не назвав потенційну вартість соціальної мережі.


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