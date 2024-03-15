Ексміністр фінансів США хоче придбати TikTok

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що створює групу інвесторів для придбання TikTok у китайської компанії ByteDance. Подальшому існуванню цієї соцмережі в США загрожує законопроєкт про заборону TikTok, що наразі проходить через Конгрес.

Про це повідомляє CNBC.

«Я думаю, що закон повинен бути ухвалений, і я думаю, що Tiktok повинен бути проданий. Це чудовий бізнес, і я збираюся зібрати групу, щоб купити TikTok», — сказав Мнучін в етері програми Squawk Box на телеканалі CNBC.

Бізнесмен зазначив, що TikTok має належати американському бізнесу, адже «китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї». Однак Мнучін не уточнив, хто може бути іншими інвесторами в такій угоді, а також не назвав потенційну вартість соціальної мережі.