Екскерівниця секретаріату Омбудсмана завдала державі збитків на 1,6 млн гривень, — ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру колишній керівниці секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Через службову недбалість посадовиці державі завдано збитків на понад 1,6 млн гривень.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, посадовиця, яка обіймала посаду державної служби категорії “А”, у 2021 році не забезпечила належного контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Реклама

Реклама

За даними Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК, у 2021 році керівницею секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини була Наталія Федорович.

“Без достатнього аналізу ринкових цін і обґрунтування вона уклала договір оренди нежитлових приміщень за вартістю, що майже вдвічі перевищувала середню ринкову. Через такі дії у 2021-2022 роках з державного бюджету було зайво сплачено кошти, чим державі завдано матеріальної шкоди на зазначену суму”, – йдеться в повідомленні.

Дії експосадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.