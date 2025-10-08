        Кримінал

        Екскерівниця секретаріату Омбудсмана завдала державі збитків на 1,6 млн гривень, — ДБР

        8 Жовтня 2025
        Фото: ДБР
        Працівники ДБР повідомили про підозру колишній керівниці секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Через службову недбалість посадовиці державі завдано збитків на понад 1,6 млн гривень.

        Про це повідомили в ДБР.

        За даними слідства, посадовиця, яка обіймала посаду державної служби категорії “А”, у 2021 році не забезпечила належного контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

        За даними Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК, у 2021 році керівницею секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини була Наталія Федорович.

        “Без достатнього аналізу ринкових цін і обґрунтування вона уклала договір оренди нежитлових приміщень за вартістю, що майже вдвічі перевищувала середню ринкову. Через такі дії у 2021-2022 роках з державного бюджету було зайво сплачено кошти, чим державі завдано матеріальної шкоди на зазначену суму”, – йдеться в повідомленні.

        Дії експосадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

        Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

        Фото: ДБР

