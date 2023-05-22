Політика

Екс-главреда ТГ-каналу Nexta Протасевича помиловано

22 Травня 2023 13:27
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nexta

Екс-главред ТГ-каналу Nexta Роман Протасевич помилований, повідомляє БелТа. Раніше його засудили до 8 років ув’язнення у справі про змову для захоплення влади в Білорусі.

Його колишню дівчину, росіянку Софію Сапегу, у квітні цього року перевели до підмосковної колонії. 2022-го білоруський суд засудив її до 6 років в’язниці за організацію заворушень у Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську екстрено посадили літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, фундатор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.


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