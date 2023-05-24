Кримінал

Екс-главред тг-каналу NEXTA дав свідчення на свою колишню дівчину

24 Травня 2023 13:33
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nexta

Помилований Роман Протасевич дав свідчення на свою колишню дівчину Софію Сапегу. В основному на його свідченнях і будувалося звинувачення, пише “База”. Наразі справа про її екстрадицію може бути направлена до суду Владивостока — саме там було її останнє місце реєстрації.

За даними «Бази», екс-главред тг-каналу NEXTA повідомив слідчим, що за свою роботу з розкриття персональних даних силовиків Сапега отримала 5 тисяч доларів. За словами Протасевича, дівчина, перебуваючи у Вільнюсі, пробивала білоруських силовиків через сервіс «Око Бога» та публікувала їхні дані у «Телеграмі». У справі Сапеги значаться 238 потерпілих.

Соф’ю Сапегу затримали разом із Романом Протасевичем у Мінську в травні 2021 року після примусової посадки літака, що пролітав над Білоруссю.

За ведення телеграм-каналів, де зокрема публікувалися особисті дані білоруських силовиків, у травні 2022-го дівчину засудили до шести років позбавлення волі за семи статтями кримінального кодексу. На початку квітня білоруська сторона погодилася передати її до Росії для подальшого відбування покарання.


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