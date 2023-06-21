Економіка

Євросоюз збільшив пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну

21 Червня 2023 15:38
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електроенергія

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 20 червня погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії в Україну.

Про це повідомила НЕК “Укренерго”.

Тепер технічна можливість імпорту електроенергії в Україну становить до 1200 МВт у будь-який час. Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 1050 МВт.

Імпорт електроенергії з Євросоюзом є ключовим джерелом покриття потенційного дефіциту в українській енергосистемі. Оператори європейської енергосистеми й Укренерго поступово збільшують цей показник.

Технічна можливість для експорту з України й Молдови до Європи, як і раніше, залишається на рівні 400 МВт.


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