Євросоюз збільшив пропускну спроможність для постачання електроенергії в Україну

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 20 червня погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії в Україну.

Про це повідомила НЕК “Укренерго”.

Тепер технічна можливість імпорту електроенергії в Україну становить до 1200 МВт у будь-який час. Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 1050 МВт.

Імпорт електроенергії з Євросоюзом є ключовим джерелом покриття потенційного дефіциту в українській енергосистемі. Оператори європейської енергосистеми й Укренерго поступово збільшують цей показник.

Технічна можливість для експорту з України й Молдови до Європи, як і раніше, залишається на рівні 400 МВт.