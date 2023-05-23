Економіка

Євросоюз виділив Україні 1,5 млрд євро

23 Травня 2023 14:17
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допомога, Євросоюз

Європейський Союз у вівторок, 23 травня, оголосив про виплату Україні четвертого у 2023 році траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

“Сьогодні комісія здійснила четвертий платіж у розмірі 1,5 млрд євро в рамках пакета макрофінансової допомоги Україні”, – йдеться в повідомленні.

Ці гроші призначені для виплати зарплат та пенсій в Україні, а також на надання основних державних послуг – роботи лікарень, шкіл, житла для переселенців. Їх також можна використати на інші цивільні цілі, такі як відновлення пошкодженої внаслідок війни критичної інфраструктури.

Єврокомісія вказує, що наступний транш Україна отримає в червні.

“З початку цього року ми виплатили 7,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це фінансування робить значний внесок у покриття нагальних фінансових потреб України. І буде більше”, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.


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