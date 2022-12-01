Економіка

WSJ: Стеля цін на російську нафту може становити $60 за барель

1 Грудня 2022 15:37
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санкції, нафта

Як повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, Єврокомісія рекомендувала затвердити всім 27 країнам-членам ЄС ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Суперечки навколо стелі цін у ЄС тривають уже кілька місяців. Частина країн ЄС, включаючи Польщу та країни Балтії, були обурені запропонованою стелею ціни у 65-70 доларів за барель, оскільки він приблизно відповідає поточній ціні на нафту основного російського сорту Urals у Європі (62-68 доларів) та втричі перевищує собівартість видобутку .

Це дозволить Росії, як і раніше, заробляти на експорті. Тому Польща хоче опустити нижчу планку.

Інші, передусім танкерна держава Греція, навпаки, хотіли підняти її понад 70 доларів, повідомляли раніше агентства.

Стеля цін на російську нафту треба погодити до 5 грудня, коли нафтові санкції проти Росії мають набути чинності.


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