Економіка

Ворожі обстріли знеструмили 15 тисяч споживачів – Міненерго

24 Лютого 2023 11:37
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електроенергія

У п’ятницю, 24 лютого, як і напередодні, обсягів потужності генерації достатньо для повного забезпечення потреб споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

“Як і раніше, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії зі значним резервом”, – йдеться в повідомленні.

Однак ворожі обстріли у Херсонській та Харківській областях в останню добу додатково знеструмили близько 15 тисяч споживачів.

Крім цього, складною залишається ситуація із теплозабезпеченням Херсона.

“У результаті обстрілів Херсонської ТЕЦ було пошкоджено важливе обладнання та тепломережа. Ремонтні бригади працюють 24/7 для відновлення її роботи”, – додали в міністерстві.


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