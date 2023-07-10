Економіка

В Україні вже будують завод з виробництва “Байрактарів”

10 Липня 2023 11:55
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байрактар, туреччина

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників «Байрактар».

Про це він сказав в етері телемаратону.

«Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод “Байрактарів”, про який ще декілька років тому домовлялися. Завод почали будувати на ділі, а не на меморандумах. Ми перейшли до реальних кроків», — зазначив міністр.

Київ та Анкара підписали угоду, що передбачає створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні, ще на початку лютого 2022-го. У серпні торік стало відомо, що Baykar уже придбала в Україні земельну ділянку для будівництва заводу, який вироблятиме безпілотники Bayraktar.

Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Akıncı та Bayraktar Kizilelma — новий безпілотний винищувач. Про це торік у серпні розповів гендиректор компаніх Халук Байрактар.


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