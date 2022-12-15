Економіка

В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуацію значно ускладнюють погодні умови, – “Укренерго”

15 Грудня 2022 11:33
14
електроенергія

Станом на 11:00 в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, робота ремонтних бригад ускладнюється погодними умовами.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру”, – йдеться у повідомленні.

На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2022 13:37
8

Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців
15 Грудня 2022 13:49
14

Окупанти знищили найбільшу птахофабрику в Україні
15 Грудня 2022 12:55
35

Генштаб оцінив ризики наступу з Білорусі
15 Грудня 2022 11:15
29

Окупанти вдарили по центру Херсона: відомо про 2 загиблих
15 Грудня 2022 10:55
34

15 бойовиків «Л/ДНР» відправили за ґрати на 15 років, — СБУ
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки