Укрзалізниця хоче побудувати 100 пасажирських вагонів

Укрзалізниця збирається побудувати 100 пасажирських вагонів та п’ять дизель-поїздів на власних потужностях.

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

10 серпня йому розказали про такі плани на нараді з віцепрем’єром Олександром Кубраковим, представниками Мінінфраструктури та керівництвом компанії.

“Маємо проблему — застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів. У планах Укрзалізниці виготовлення 100 пасажирських вагонів та п’яти дизель-потягів. З боку уряду максимально сприятимемо цим завданням”, – заявив Шмигаль.

На початку серпня член правління Укрзалізниці Євген Шрамков вперше повідомив, що компанія готується будувати нові пасажирські вагони на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу, Дарницького вагоноремонтного заводу, Рефрижераторної вагонної компанії та Стрийського вагоноремонтного заводу.

До кінця року вони мають освоїти ремонт старих вагонів, а після цього – налагодити виробництво нових.