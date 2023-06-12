Економіка

Україна та Молдова домовилися побудувати автомобільний міст через Дністер

12 Червня 2023 13:41
52
читать на русском →
інфраструктура, транспорт

Уряди України та Молдови підписали угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуц (Молдова).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Ямпільський міст стане альтернативою поромній переправі на прикордонному переході “Ямпіль – Косеуц”, яка не працює кілька років. Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску “Могилів-Подільський — Отач”, через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Він матиме дві смуги руху з тротуарами з обох боків. Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності.

Будівництво автомобільного мосту через Дністер українська влада анонсувала ще в середині 2010-х. У 2021 році Укравтодор оголосив про початок будівництва Ямпільського мосту на українсько-молдовському кордоні.

Вартість проєкту оцінювалася в 3,4 млрд грн. Основний підрядник – група компаній “Автострада”. Міст мали побудувати до кінця 2022 року.

Основні будівельні роботи Автострада розпочала у середині лютого минулого року, за тиждень до повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

“Повномасштабне вторгнення внесло корективи у реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним”, – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Міністр нагадав, що у квітні уряди двох країн підписали Протокол про спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів із пунктом відправлення та пунктом призначення Україна чи Молдова.

Також було домовлено про введення проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску “Фрікацей – Етулія” та “Рені – Джурджюлешть”, що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, що перевозяться залізницею.

Окрім цього, навесні цього року було розпочато вантажоперевезення по відновленій залізничній ділянці Березині – Басарабяська (Молдова).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 16:27
28

У Харкові зібрали понад 200 тонн допомоги для мешканців Херсонщини
12 Червня 2023 15:50
23

Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
12 Червня 2023 15:26
95

Росіяни похизувалися знищенням дерев’яного танку ЗСУ
12 Червня 2023 14:13
80

ДБР передало ЗСУ заарештовані авто родичів Медведчука і Козака
12 Червня 2023 13:55
67

Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 10 людей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
усі думки