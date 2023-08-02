Економіка

Україна та Хорватія обговорюють маршрути до портів для вивезення зерна

2 Серпня 2023 15:50
читать на русском →
зерно, хорватія

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з радницею Міністра закордонних справ Республіки Хорватія Коліндою Грабар-Китарович для обговорення експорту зерна з України через порти Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич.

Як зазначається, сторони обговорили можливість експорту українського зерна через порти Хорватії та питання розробки маршрутів до цих портів.

Сольський наголосив на важливості для українських аграріїв компенсації від ЄС за транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти – Хорватії, Словенії та Італії.

Сторони також торкнулися теми розмінування сільгоспземель. Грабар-Китарович наголосила, що Хорватія добре розуміє Україну і буде надалі допомагати у розмінуванні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
2 Серпня 2023 14:36

СБУ затримала “велосипедистів”, їх підозрюють у коригуванні ударів по Харкову

2 Серпня 2023 14:49

Ціни на пшеницю підскочили після атаки РФ на порт в Ізмаїлі, – Reuters
2 Серпня 2023 13:58

В Україні хочуть збільшити мінімальний розмір допомоги безробітним
2 Серпня 2023 12:28

Вагнерівці становлять “колосальну небезпеку” для країн НАТО -експерт
2 Серпня 2023 10:48

У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух: подробиці

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки