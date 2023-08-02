Україна та Хорватія обговорюють маршрути до портів для вивезення зерна

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з радницею Міністра закордонних справ Республіки Хорватія Коліндою Грабар-Китарович для обговорення експорту зерна з України через порти Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич.

Як зазначається, сторони обговорили можливість експорту українського зерна через порти Хорватії та питання розробки маршрутів до цих портів.

Сольський наголосив на важливості для українських аграріїв компенсації від ЄС за транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти – Хорватії, Словенії та Італії.

Сторони також торкнулися теми розмінування сільгоспземель. Грабар-Китарович наголосила, що Хорватія добре розуміє Україну і буде надалі допомагати у розмінуванні.