Економіка

Україна отримала від ЄС 2 млрд євро макрофінансової допомоги

18 Жовтня 2022 13:27
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допомога, Євросоюз

Наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш (2 млрд євро), спрямований на підтримку економічної стабільності України.

Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах, повідомив прем‘єр-міністр Україн Денис Шмигаль.

“Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.

Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік”, – повідомив Шмигаль.


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