Економіка

Україна отримала другий транш у розмірі 550 млн євро екстреної підтримки від ЄІБ

12 Жовтня 2022 16:04
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допомога

Україна отримала 550 млн євро екстреної підтримки від Європейського інвестбанку. Це другий транш. Перший був переказаний 14 вересня.

Про це повідомила пресслужба Європейського інвестиційного банку.

Другий транш у розмірі 550 млн євро буде направлений на невідкладні фінансові потреби та ремонт деяких об’єктів найбільш пошкодженої інфраструктури, зокрема енергетичної.

“Цими днями Росія знову загострила хід війни, завдавши ударів по цивільних об’єктах в Україні. Цьому варварству немає виправдання. Війна Росії проти України – це війна проти європейських цінностей. Ми всі маємо бути готові захищати їх. Разом із нашими партнерами з ЄС ми працюємо над активізацією діяльності, щоб Україна могла швидко відновитися та продовжити розвиватися як вільна та демократична нація”, – заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.


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