Суд повернув “трубу медведчука” Україні

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду держмайна та повернув права власності державі на розташовану в Україні частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що досить часто називають “трубою Медведчука”.

Таке рішення суд ухвалив наприкінці червня, але ФДМУ повідомив про нього лише сьогодні, 12 липня.

Українська ділянка нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок” має довжину близько 800 км та призначена для прокачування дизельного пального з Росії та Білорусі для України та транзиту до Європи. До 23 лютого 2021 року його експлуатувала ПрикарпатЗахідтранс. Власниками компанії значилися білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Шефера пов’язували з оточенням Віктора Медведчука.