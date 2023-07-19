Стало відомо скільки харків’яни заборгували за комунальні послуги

У Харкові з початку 2022 року зросли борги за комунальні послуги. Містяни заборгували за газ, теплопостачання, холодну та гарячу воду майже 4 млрд гривень.

Як повідомляє Суспільне, з 1 січня 2022 року по 30 травня 2023 року борги за послуги з теплопостачання та гарячої води складають 3,2 млрд гривень.

“Під час дії воєнного стану нарахування штрафів призупинено, проте споживачі згідно з законодавством зобов’язані оплачувати комунальні послуги у встановлені строки”, — каже фінансовий директор тепломереж Ігор Горішній.

За його словами, підприємство примусово стягує заборгованість.

“У разі звернення до суду споживач має сплатити окрім боргу судові витрати, 3% річних, інфляційні витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми боргу”, — пояснив Горішній.

Заборгованість за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка утворилася за аналогічний період, складає 654 млн 753 тисяч 163 гривні, розповів Суспільному заступник гендиректора з правового забезпечення та безпеки “Харківводоканалу” Дмитро Бураков.

За його інформацією, у 2023 році жителі Харкова сплатили заборгованість, яка утворилася під час повномасштабної війни, у розмірі 126 млн 559 тисяч 656 гривень.

“Бойові дії на території Харківської області вплинули на переїзд населення та припинення діяльності ряду підприємств, що значно скоротило обсяги надання послуг з водопостачання та водовідведення. За час дії воєнного стану нараховано лише 59,9% від суми доходів, передбачених тарифами, а рівень сплати споживачами складає 30,2%”, — говорить Дмитро Бураков.

Заборгованість за газ з 1 січня 2022 року по 30 травня 2023 року становить понад 27 млн гривень, розповів Суспільне Харків комерційний директор “Харківміськгазу” Дмитро Беспалов.

За його даними, “несвоєчасна оплата послуг призводить до того, що підприємство не може в повному об’ємі розрахуватися з контрагентами. Штрафів підприємство до споживачів під час дії воєнного стану не застосовує”.