США обмежують американські інвестиції в Китай

Президент США Джо Байден у середу, 9 серпня, підписав указ про обмеження американських інвестицій у певні технології та продукти в країнах, які викликають стурбованість. Така країна зараз одна – Китай, включно з Гонконгом та Макао, повідомляється на сайті Білого дому.

Обмеження стосуються сфер, пов’язаних із технологіями, які у США вважають критично важливими для своєї національної безпеки. Це напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та штучний інтелект.

“Ця програма буде спрямована на те, щоб завадити країнам, які викликають занепокоєння, використовувати інвестиції США в цей вузький набір технологій, які мають вирішальне значення для підтримки розвитку їхніх військових, розвідувальних, наглядових та кібернетичних можливостей, що ставлять під загрозу національну безпеку США”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство торгівлі Китаю вранці у четвер відреагувало на указ Байдена, заявивши, що країна “залишає за собою право на заходи у відповідь”, пише Associated Press.

Агентство також наводить слова колишнього чиновника Міністерства фінансів США Філіпа Людвігсона. Він вважає, що указ Байдена очевидно може бути розширений. “Хоча указ спочатку обмежується напівпровідниками та мікроелектронікою, квантовими інформаційними технологіями та штучним інтелектом, він явно передбачає майбутнє розширення на інші сектори”, – вважає він.