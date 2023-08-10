Економіка

США обмежують американські інвестиції в Китай

10 Серпня 2023 09:55
читать на русском →
китай, сша

Президент США Джо Байден у середу, 9 серпня, підписав указ про обмеження американських інвестицій у певні технології та продукти в країнах, які викликають стурбованість. Така країна зараз одна – Китай, включно з Гонконгом та Макао, повідомляється на сайті Білого дому.

Обмеження стосуються сфер, пов’язаних із технологіями, які у США вважають критично важливими для своєї національної безпеки. Це напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та штучний інтелект.

“Ця програма буде спрямована на те, щоб завадити країнам, які викликають занепокоєння, використовувати інвестиції США в цей вузький набір технологій, які мають вирішальне значення для підтримки розвитку їхніх військових, розвідувальних, наглядових та кібернетичних можливостей, що ставлять під загрозу національну безпеку США”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство торгівлі Китаю вранці у четвер відреагувало на указ Байдена, заявивши, що країна “залишає за собою право на заходи у відповідь”, пише Associated Press.

Агентство також наводить слова колишнього чиновника Міністерства фінансів США Філіпа Людвігсона. Він вважає, що указ Байдена очевидно може бути розширений. “Хоча указ спочатку обмежується напівпровідниками та мікроелектронікою, квантовими інформаційними технологіями та штучним інтелектом, він явно передбачає майбутнє розширення на інші сектори”, – вважає він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Серпня 2023 12:09

У Куп’янському районі Харківської області оголосили обов’язкову евакуацію
10 Серпня 2023 12:02

ВМС України оголосили тимчасові коридори до портів України
10 Серпня 2023 11:05

На автомобільних дорогах розпочнуть роботу ще 50 камер фіксації порушень
10 Серпня 2023 10:36

Четверо поплічників Медведчука отримали тюремні строки
10 Серпня 2023 09:08

Цієї ночі сили ППО знищили 7 з 10 ворожих безпілотників
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
усі думки