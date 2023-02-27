Економіка

США надали Україні 1,25 мільярда доларів гранту

27 Лютого 2023 21:32
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сша, допомога

Україна в понеділок, 27 лютого, отримала перший транш у розмірі 1,25 мільярда доларів гранту від Сполучених Штатів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко зустрілися з Міністеркою фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. Сторони обговорили фінансові потреби України на цей рік, санкції проти РФ та питання відновлення. 

Джанет Єллен запевнила у подальшій підтримці України. США підтвердили наміри надати Україні 9,9 млрд дол протягом 2023 року.

Нещодавно США оголосили про надання Україні 2,5 млрд доларів США в лютому та березні 2023 року. Перший транш у розмірі 1,25 млрд доларів США Україна отримала сьогодні. Другий транш буде перераховано у березні.

Грант буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення пенсійних виплат, субсидій ЖКГ, виплат малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, ВПО, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги у зв’язку із вагітністю і пологами.

А також на оплату праці працівників закладів вищої освіти, а також виплати співробітникам служб першого реагування (ДСНС).


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