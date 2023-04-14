САП і НАБУ завершили слідство у справі Коболєва

Завершено розслідування стосовно екскерівника Нафтогазу України Андрія Коболєва.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

“14 квітня 2022 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК “Нафтогаз України” у заволодінні в 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України. Рішення про відкриття матеріалів стороні захисту ухвалене через рішення ВАКС, яким відмовлено у продовженні строків слідства”, – йдеться в повідомленні.

Тепер з матеріалами досудового розслідування має ознайомитися сторона захисту.