Росія продовжує блокувати “зернову угоду”, із початку липня вийшло лише шість суден, – Мінінфраструктури

Із початку липня з українських чорноморських портів у межах “зернової угоди” вийшло шість суден. Сукупно на них було завантажено лише 215 тисяч тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що наразі у порту Одеси завершується завантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту. Це останні два балкери, які очікували завантаження.

“Також флоту під завантаження вже немає у порту Чорноморська. Останні судна з агропродукцією було відправлено минулого тижня до Китаю та Тунісу. Понад 2 місяці не працює порт Південний, бо росіяни “викреслюють” усі судна, які прямують до нього.

Із 26 червня росіяни відмовляються проводити інспекції суден, що прямують до українських портів під завантаження. 29 суден, які мали б доставити понад 1,4 мільйони тонн агропродукції для країн Азії та Африки, наразі заблоковано в територіальних водах Туреччини”, – наголошують у міністерстві.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, повна зупинка експорту українського зерна морем призведе до зростання цін на продовольство і поглибить кризу в бідних країнах.

“Останні кілька місяців Зерновий коридор практично не працює. Наразі ми спільно з партнерами докладаємо максимум зусиль, щоб українське зерно надходило на ринки в необхідному для світу обсязі”, – додав він.

Як уточнили у міністерстві, у період з 1 червня по 10 липня із запланованих 150 інспекцій суден (як вхідного, так і вихідного флоту) відбулось лише 70 через відмову росіян проводити перевірки. Наступна інспекція запланована на 14 липня. Зараз в зоні інспектування залишився лише вхідний флот.

Загалом із 1 серпня 2022 року експортовано понад 33 млн тонн української агропродукції до 45 країн світу.