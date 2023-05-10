Річна інфляція в Україні сповільнилася до 17,9%, – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2023 року сповільнилася до 17,9% порівняно з квітнем минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з березнем інфляція становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Базова інфляція у квітні порівняно з березнем становила 0,5%, з початку року – 3%.

На споживчому ринку у квітні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8–0,3% зросли ціни на яловичину, м’ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти із риби, хліб, овочі.

На 8,7% подешевшали яйця, на 1,9–0,3% знизилися ціни на муку, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби, – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1% відбулося насамперед через подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. На 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.