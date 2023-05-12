Економіка

Rheinmetall та Укроборонпром створили підприємство для ремонту танків

12 Травня 2023 17:27
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Укроборонпром

Найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall разом з Україною створило спільне підприємство, яке буде займатись ремонтом та виробництвом танків.

Про це пише Handelsblatt.

“Контракти підписані”, – заявив генеральний директор Армін Паппергер.

За його словами, співпраця передбачає обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні.

“Україна отримує вигоду від комплексної передачі технологій і короткострокових поставок військового обладнання з Німеччини”, – сказав Паппергер.

Також відомо, що Rheinmetall матиме 51% більшості в новій компанії, та візьме на себе управління компанією.


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