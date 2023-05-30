Економіка

РФ у 2022 році збільшила витрати на армію щонайменше до $86,4 млрд, – розвідка Британії

30 Травня 2023 09:25
33
читать на русском →
росія

Військові витрати Росії у 2022 році збільшилися на 9,2% та сягнули $86,4 млрд, що складає 4,1% від ВВП.

Про це пише міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що 25 травня Стокгольмський інститут дослідження проблем миру повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до $86,4 млрд. Це складає 4,1% валового внутрішнього продукту РФ.

Британські аналітики заначили, що реальні військові витрати Росії є невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року.

“РФ лише нещодавно відновила публікацію розбивки основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це створює тиск на фінанси російського уряду”, – дійшли висновку в розвідці Британії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 10:51
63

Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук
30 Травня 2023 11:55
15

Україна повернула тіла 79 полеглих захисників
30 Травня 2023 11:43
49

Один із дронів впав біля резиденції Путіна під Москвою, – ЗМІ
30 Травня 2023 09:25
33

РФ у 2022 році збільшила витрати на армію щонайменше до $86,4 млрд, – розвідка Британії
30 Травня 2023 08:51
136

Наслідки атаки на Київ (фото)
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки