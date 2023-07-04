Економіка

Програму “єОселя” поширять на всіх українців без власного житла

4 Липня 2023 20:18
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кабмін, житло

В іпотечній програмі «єОселя» зможуть взяти участь всі українці без власного житла. Для них діятиме ставка 7% річних у гривні.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 липня.

Перший внесок буде від 20%, а термін кредитування — до 20 років.

«Ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки. Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже», — зазначив очільник уряду.

Раніше взяти іпотеку під 3% за програмою «єОселя» дозволили військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям.

Шмигаль заявив, що зараз таких пільгових іпотечних кредитів видано на суму більш ніж 1,2 мільярда гривень.

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює з жовтня минулого року.

Станом на 1 травня 948 українських родин отримали доступний кредит для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн, повідомляли на Урядовому порталі.

Усі вони — представники критично важливих для держави професій: військовослужбовці та силовики, медики, педагоги та науковці. Кредити цим категоріям населення надаються під 3% річних.


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