Економіка

НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

23 Березня 2023 16:44
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санкції, банки

НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в росії та офіційне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» через своє представництво в рф.

“Банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста” – йдеться у повідомленні НАЗК.

У відомстві зауважили, що Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».

“Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму”, – додали у НАЗК.


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