Економіка

Нафтові санкції ЄС вже шкодять Росії ще до набуття чинності, – Bloomberg

24 Жовтня 2022 21:12
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санкції

Санкції Європейського Союзу, спрямовані на експорт російської нафти, можуть почати даватися взнаки вже зараз, за шість тижнів до того, як вони повинні були набути чинності.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Морські поставки нафти з Росії впали до п’ятитижневого мінімуму за сім днів до 21 жовтня, потягнувши за собою і середній чотиритижневий показник.

Зниження обсягів в поєднанні з найменшою ставкою мита на закордонні поставки з лютого 2021 року призвело до того, що щотижневі доходи Кремля від продажу нафти стали найнижчими з тих пір, як Москва ввела свої війська в Україну в лютому.

Принаймні одна з трьох країн, які допомагали Москві підтримувати експорт сирої нафти після її вторгнення в Україну, може зменшити обсяги закупівель російських барелів, принаймні на даний момент. У той час як потоки до Китаю та Індії залишаються стабільними, два ключових індійських нафтопереробних заводи зупинили спотові закупівлі російської нафти, яка надійде після того, як 5 грудня набудуть чинності санкції ЄС, які позбавлять судна страхування та інших послуг.

Поставки з тихоокеанських портів Росії займають лише кілька днів, щоб досягти китайських імпортних терміналів, і рейс з Чорного моря до Туреччини є таким же коротким. На противагу цьому, поставки до Індії займають кілька тижнів, що підвищує ризик потрапляння під санкції ще до їх прибуття.

Потоки в Китай, Індію і Туреччину досягли піку в червні на рівні 2,2 млн барелів на добу. За чотири тижні до 21 жовтня цей показник знизився приблизно на 330 000 барелів на день. Однак обсяг нафти на танкерах, які ще не прибули до кінцевих пунктів призначення, залишається великим і становить понад 310 000 барелів на день.

Це ускладнює завдання моніторингу російського експорту, але більшість з цих суден потрапляє до Індії, а менша кількість прямує далі на схід до Китаю. Але навіть додавання цих суден до розрахунку показує падіння сукупного потоку російської нафти до Туреччини, Китаю та Індії до тритижневого мінімуму.

Тим часом, торгові доми і нафтопереробні компанії поспішають забронювати резервуари в Роттердамі на найближчі місяці в очікуванні кризи поставок після того, як санкції ЄС набудуть чинності.


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