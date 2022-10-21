KSE: Збитки України від війни перевищили $127 мільярдів

Загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України станом на вересень 2022 року склала понад $127 млрд (за вартістю заміщення).

Це дані з детального звіту поекту «Росія заплатить» KSE Institute про збитки економіки України, понесені внаслідок пошкоджень і руйнувань фізичних активів (damages) внаслідок воєнної агресії росії.

Оцінка прямих фізичних пошкоджень здійснена в рамках Національної ради з відновлення України від наслідків війни аналітичною командою Київської Школи Економіки (КШЕ) спільно з Мінрегіонрозвитку, Мінінфраструктури, МОЗ, за координації Мінреінтеграції та у співпраці з іншими профільними міністерствами та Національним банком.

Відповідно до звіту, за червень-серпень 2022 року Україна додатково понесла на $31.5 млрд збитків своїм активам.

Найбільша частка у загальному обсязі збитків належить житловому фонду — 39.7% або $50.5 млрд. У порівнянні з початком червня 2022 року ця сума зросла на $11.2 млрд. За останніми даними загалом пошкоджено та зруйновано 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків, з яких 119,9 тис. — приватних (індивідуальних) будинків; 15,6 тис. — багатоквартирних будинків; 0,2 тис. — гуртожитків. У порівнянні з початком червня 2022 року кількість пошкоджених будинків зросла на 15 тис. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об’єктів становить 74,1 млн кв м., що складає 7,3% від загальної площі житлового фонду країни.

На другому місці за обсягом збитків сфера інфраструктури — 27.7% або $35,3 млрд, з яких $26,6 млрд — внаслідок прямого руйнування доріг та $4,3 млрд — збитки залізниці. За червень-серпень 2022 року збитки, завдані залізничній інфраструктурі, зросли на $1.7 млрд.

Втрати активів бізнесу становлять щонайменше $9.9 млрд і продовжують зростати. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. В розрізі галузей найбільше постраждала металургія. Загалом від початку війни пошкоджено або зруйновано щонайменше 412 підприємств, з яких 64 — це великі та середні підприємства. Очікується, що це число може бути вищим, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Збитки, завдані освітній інфраструктурі України, експерти оцінюють у $6,95 млрд. У порівнянні з початком червня збитки закладів освіти складали $2.2 млрд. Ця сума зросла як через збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів, так і завдяки розширенню переліку обʼєктів освітньої інфраструктури, збитки яких оцінюються в рамках проекту. Внаслідок бойових дій зруйновано вже щонайменше 810 та пошкоджено 1639 об’єктів освітньої інфраструктури. Найбільшу кількість зруйнованих освітніх закладів зафіксовано в Донецькій, Харківській, Луганській та Київській областях.

У порівнянні з початком червня 2022 року відбулося суттєве збільшення кількості зруйнованих та пошкоджених обʼєктів інфраструктури: зі 121 тис. до 136 тис. об’єктів зросла кількість житлових об’єктів, які постраждали від війни, з 777 до 978 — медзакладів, зі 111 до 616 — адмінбудівель, зі 105.2 тис. до 188.1 тис. — приватних легкових автомобілей.

Станом на вересень 2022 року з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 616 адмінбудівель, 978 медзакладів, з яких 24 приватні заклади охорони здоровʼя, 1270 шкіл, 786 дитсадків, 775 обʼєктів культури, 80 релігійних споруд, 149 закладів туризму та 153 спортивні обʼєкти, 2910 торгівельних точок, 19 аеропортів і цивільних аеродромів, 110 залізничних вокзалів і станцій, 315 мостів і мостових переходів державного, місцевого або комунального значення, 10 ТЕЦ, 322 котельні.

Обрахунок збитків, презентованих у звіті, здійснювався відповідно до методології Світового Банку, та у тісній співпраці з профільною командою Світового Банку, з урахуванням значної кількості мікроданих, що збираються профільними органами влади, місцевими цивільно-військовими адміністраціями з початку повномасштабної війни.