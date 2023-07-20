Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані (фото)

Комісія з перевірки мостових споруд за результатами перевірки встановила, що мости в Рівному і Житомирі перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Шляхопровід у Житомирі збудували 66 років тому. Остання реконструкція відбулася в 1977 році. За попередніми даними експертів, зараз він в аварійному стані. Комісія також перевірила міст через річку Кам’янка. Він побудований у 1983 році. За словами експертів, експлуатаційне утримання мосту – на дуже низькому рівні.

У Рівному експерти оглянули один із найважливіших мостів, який був побудований ще 1964 року. Об’єкт нині в критичному стані. Спостерігається руйнування опор, ригелів, асфальтобетону, гідроізоляції тротуарів і швів.

“Комісія продовжує працювати на мостах, які мають важливе значення для логістики та мобільності населення. У порівнянні із мостами в Києві, ситуація менш критична, проте, технічний стан об’єктів також викликає чимало запитань. Акти за результатами огляду будуть розглянуті на засіданні Комісії для ухвалення відповідних рішень”, – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Усі мости, які оглядала Комісія в Рівному та Житомирі, перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Їхній обов’язок – щороку проводити обстеження мостових споруд та підтримувати належний експлуатаційний стан.

“Обстеження шляхопроводу у Житомирі не проводилося жодного разу. Міст у Рівному востаннє перевіряли у 2017 році. Влада на місцях забуває, що безпечна робота мостів – це питання обороноздатності країни”, – наголосив директор “ДерждорНДІ” Артем Безуглий.