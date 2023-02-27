Економіка

Голова правління Укрзалізниці подав у відставку

27 Лютого 2023 17:33
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укрзалізниця

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін подав у відставку.

“369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку”, – написав він у Telegram.

Камишін розказав, що за спільним рішенням з віцепрем’єром Олександром Кубраковим очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

“Вдячний президенту Зеленському і віцепрем’єру Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції. Вдячний найкращій в країні залізній команді, залізничникам”, – заявив він.

Камишін очолив Укрзалізницю у серпні 2021 року, коли його призначили виконувачем обов’язків голови правління замість тодішнього керівника Івана Юрика. 1 квітня 2022 року його призначили головою правління на чотири роки.


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Голова правління Укрзалізниці подав у відставку
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