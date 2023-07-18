Харківська ОВА замовила рекламу у ЗМІ на 2 млн гривень

Облдержадміністрація у Харківській області оголосила тендер на “Рекламні та маркетингові послуги”. За це вона готова віддати 2 млн гривень.

Про це стало відомо з умов тендеру, розміщеного на сайті держзакупівель Prozorro. Оголошено тендер було 17 липня, а кінцевий термін подання заявок – 25 липня, тоді ж відбудеться й аукціон.

Тендер був оголошений для того, щоб “висвітлювати діяльність обласної військової адміністрації у онлайн-ЗМІ”. Послуги мають бути надані до 31 грудня 2023 року. Сума тендеру 2 млн гривень, а мінімальний крок зниження вартості 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, влада Харкова доручила скасувати всі “необов’язкові” тендери, виділені на них кошти обіцяють спрямувати на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури чи військові потреби.