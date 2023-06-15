Енергосистема працює з резервом потужності, — Міненерго

Атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює з резервом потужності.

Про це інформує Міненерго станом на 15 червня.

“Учора (14 червня) на одній з АЕС України на 20 днів раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Загалом за минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії, енергосистема працює з резервом потужності. Генерація повністю покриває потреби споживачів”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалось. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями.

“Фахівці Укргідроенерго спільно з експертами Міненерго шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води. Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі”, — пояснили у міністерстві.

На півдні триває ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив греблі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів. На Херсонщині заживили 2 населених пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. На Миколаївщині заживили понад 600 споживачів, 2 населених пункти повністю, 2 — частково.

Загалом у Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю та 7 — частково, в Херсонській області — 4 населених пункти. У місті Херсон без світла — понад 14 тис. споживачів.

Через обстріли в Донецькій, Сумській областях зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі — без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Херсонській, Запорізькій, Чернігівській областях. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу вдалося повернути світло для майже 5 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти в Сумській та Херсонській областях.

За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 345 МВт*год. Експорт відсутній.