Економіка

Експорт нафти з росії впав на 54% у перший тиждень після обмеження ціни на неї — Bloomberg

21 Грудня 2022 15:40
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санкції, нафта

Експорт російської сирої нафти знизився на 54% за перший повний тиждень дії обмеження ціни, яке ввели західні країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані про пересування танкерів.

Обмеження ціни на російську нафту та нафтопродукти запрацювало з 5 грудня. Граничну ціну встановили на рівні 60 доларів за барель.

Так, за перший тиждень загальні обсяги постачання нафти з росії впали на 1,86 мільйона барелів на добу. Зараз вони на рівні 1,6 мільйона на добу.

Як пише Bloomberg, однією з причин падіння є технічні роботи у порту «Приморськ» на Балтійському морі. Там відвантаження скоротили з восьми до трьох танкерів на тиждень.

А у нафтоналивному порту «Козьмино» (затока Находка, Далекий Схід), де в середньому за тиждень завантажують вісім танкерів, завантажили лише два. Крім того, принаймні два великі власники танкерів відкликали свої судна з маршруту, оскільки нафта продається за ціну, вищою за граничну.

Однак, за даними журналістів, потік із «Козьмино» частково відновиться, але обсяги постачань залишаться нестабільними. Там уже завантажено три судна, а ще два — пришвартовані.


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