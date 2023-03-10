Економіка

Екологічні збитки Харкову внаслідок війни становлять близько 200 млрд гривень

10 Березня 2023 14:11
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війна, екологія

Внаслідок обстрілів Харкова в місті утворилася велика кількість будівельного сміття. Збитки екології складають близько 200 млрд гривень.

Такі попередні дані 10 березня повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Руйнування призвело до колосального накопичення будівельного сміття, залишків канцерогенних матеріалів, пластику, скла, які потребують термінової переробки”, — сказав Терехов.

За його словами, сміття нині вивозять на Дергачівський полігон: “Однак територія громади перебувалася під обстрілами, що перешкоджало техніці та перевізникам здійснювати перевезення сміття”.

Терехов каже, що перші пів року від початку вторгнення будівельне сміття вивозили на Льва Ландау.


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