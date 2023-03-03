Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 20 днів

Станом на 10:30 3 березня дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що мережевих обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

«Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі, підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів», – додали в компанії.