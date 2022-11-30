Економіка

Дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, – “Укренерго”

30 Листопада 2022 11:33
9
електроенергія

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Як зазначається, дефіцит потужності складає 27%. Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі.

“До всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадається також, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

“Наголошуємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою”, – додають в “Укренерго”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Листопада 2022 10:42
24

ЄС розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України
30 Листопада 2022 11:33
9

Дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, – “Укренерго”
30 Листопада 2022 09:42
26

До Мукачівської єпархії УПЦ МП завітала СБУ
30 Листопада 2022 09:20
42

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів
30 Листопада 2022 07:18
67

Після відмови від концепції БТГ, росіяни змушені покладатися на погано організовані формування, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Обшуки в Лаврі – це закономірність
Александр КИРШ

Пока в мордоре три”п”пер, Украине надо срочно очень поторопиться
Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
усі думки