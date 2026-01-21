€90 млрд від ЄС, €20 млн від Данії, $6 млрд від Японії: світ посилює енергетичну підтримку України

Європейський парламент схвалив рішення про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, а Данія та Японія оголосили нові пакети енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги. Паралельно Україна разом із партнерами готується до проведення «Енергетичного Рамштайну» у форматі G7+.

Європейський парламент у середу надав згоду на рішення Ради ЄС застосувати процедуру посиленої співпраці для надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. Підтримку було погоджено на саміті Європейської ради в Брюсселі 18 грудня 2025 року, а Європейська комісія представила відповідну ініціативу 14 січня 2026 року. Через відмову Чехії, Угорщини та Словаччини брати участь у фінансуванні, рішення ухвалили за механізмом посиленої співпраці. За нього проголосували 499 депутатів Європарламенту, 135 виступили проти, ще 24 утрималися. Раніше депутати також погодили прискорений розгляд цього пакета, який тепер має бути узгоджений між парламентом і Радою ЄС у межах звичайної законодавчої процедури.

Міністерство енергетики України повідомило, що Данія надасть додаткову підтримку українському енергетичному сектору в обсязі 150 мільйонів данських крон, що еквівалентно близько 20 мільйонам євро. З них 80 мільйонів крон буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України, 30 мільйонів — через UNOPS для закупівлі обладнання для захисту енергетичних об’єктів, ще 40 мільйонів — через партнерів для надання екстреної допомоги. Крім того, Данія вже передала Україні вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі, яке використовується для відновлювальних робіт на об’єктах, пошкоджених російськими атаками. Данія системно підтримує енергосектор України з початку повномасштабного вторгнення і стала першим донором Фонду підтримки енергетики навесні 2022 року.

У Верховній Раді України також повідомили, що уряд Японії оголосив про виділення 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну підтримку України у 2026 році. Зазначається, що Японія вже передала Україні понад 2 500 електрогенераторів різної потужності, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок та інше критично важливе обладнання для підтримки й відновлення енергосистеми. Загальний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Японії Україні перевищив 15 мільярдів доларів. Також відзначено внесок Японії у реабілітацію українських військових, приєднання до міжнародної коаліції з повернення українських дітей та підтримку проукраїнських резолюцій в ООН.

Крім того, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Україна разом із партнерами готується до проведення засідання «Енергетичного Рамштайну» у форматі G7+. За її словами, ця платформа має стати черговим кроком у координації міжнародної підтримки та посиленні енергетичної стійкості України.