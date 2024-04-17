Політика

Джонсон назвав дату голосування за пакет допомоги для України

17 Квітня 2024 18:49
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сша, допомога
Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: AP

Голосування щодо законопроєктів, які містять допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню відбудеться в суботу, 20 квітня.

Про це повідомляє CNN.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав своїм колегам повідомлення, де зауважив, що незабаром, протягом 17 квітня, опублікують тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Спікер пообіцяв забезпечити час для “ефективного процесу внесення змін”. Він очікує, що голосування щодо остаточного ухвалення цих законопроєктів відбудеться в суботу ввечері, 20 квітня.


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