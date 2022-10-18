Директор ДТЕК: “Ворог знає, куди бити. Його консультують енергетики”

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що Росія методично і професійно руйнує енергетичну інфраструктуру України. В ефірі Радіо НВ у вівторок він припустив, що “ворог знає, куди бити”, тому що його, найімовірніше, консультують енергетики, пише LIGA.net.

“Видно, що професійно вказуються цілі й вони методично обстрілюються. Подивилися – порушили роботу чи ні? Якщо ні або частково – вони добивають. І я так розумію, що не збираються зупинятися доти, доки повністю не зруйнують і так уже майже зруйновані об’єкти”, – сказав Сахарук.

“Думаю, консультують із російського оператора системи, в якому багато людей працювали ще за Радянського Союзу, пам’ятають і знають ці схеми. До того ж вони не секретні”, – додав він.

Сахарук назвав такі дії тероризмом, єдиним захистом від якого є надійна протиповітряна чи протиракетна оборона.

“Думаю, маючи такого сусіда як Росія, ми будемо змушені поставити біля кожного критичного об’єкта подібні системи захисту, які стоять у Південній Кореї на багатоповерхових будинках чи в інших місцях. Навіть у Києві, куди прилітали дрони в понеділок, напевно, можна було би збити цих п’ять незбитих дронів, якби у нас була щільніша оборона у вигляді великокаліберних кулеметів”, – вважає топменеджер ДТЕК.

Він додав, що відповіддю Заходу на ці атаки могли би стати санкції проти російських компаній, які працюють за кордоном – будують і обслуговують там електростанції чи постачають велике обладнання.

Також ДТЕК розраховує на допомогу з боку західних партнерів у вигляді трансформаторів, вимикачів, автоматики, кабелів.

“Це, напевно, найлегше, що вони можуть зробити, бо я певен, що є на складах чи заводах, чи енергетичних компаніях, або просто в державних резервах обладнання, яке зараз може бути оперативно переміщене до України та встановлено. Навіть тимчасово: ми після того, як купимо чи замовимо і приїде обладнання, можемо повернути”, – сказав Сахарук.