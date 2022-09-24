Дипломатам показали, що залишилося від Ізюма

Харківщину відвідали представники дипломатичних установ більше 20 країн. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вдячні кожному, хто особисто приїхав зафіксувати злочини росіян та розповісти правду усьому світу”, – подякував він у соцмережі.

Ізюм. Це місто – трагічний приклад того, що залишають після себе окупанти, – смерть та руїни. Представники європейських країн оглянули масштабні руйнації, близько 80% будівель знищені. Але найжахливіше: росіяни вбили сотні ізюмчан. Делегати із Австрії, Литви, Іспанії, Франції, Словенії, Данії, Туреччини та інших країн на власні очі побачили катівні, масові поховання, де зараз триває ексгумація тіл. На жаль, це далеко не єдине подібне захоронення.