Двоє загиблих і поранена волонтерка: на Харківщині росіяни полюють на цивільні авто

На Куп’янщині внаслідок двох атак російських безпілотників загинули двоє чоловіків, а 37-річна волонтерка дістала поранення. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, 5 жовтня близько 12:00 ударний дрон, попередньо типу «Молнія», влучив у автомобіль, що рухався трасою в Куп’янському районі. За кермом перебувала волонтерка, яка отримала поранення.

Близько 14:00 того ж дня інший дрон типу FPV поцілив у авто в селі Колодязне, також на Куп’янщині. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).