Двоє людей постраждали внаслідок чергових ворожих обстрілів Купʼянщини

За даними слідства, на які посилається Харківська обласна прокуратура, 28 вересня близько 4:15 війська рф завдали авіаудари по с. Шипувате Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку сільськогосподарського підприємства.

О 5:30 окупанти вдарили з авіації по с. Новоосинове Купʼянського району. 68-річні чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).