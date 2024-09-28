Кримінал

Двоє людей постраждали внаслідок чергових ворожих обстрілів Купʼянщини
28 Вересня 2024 12:39
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куп'янськ
Наслідки обстрілу сільгосппідприємства у с. Шипувате Купʼянського району Харківської області / Фото обласна прокуратура

За даними слідства, на які посилається Харківська обласна прокуратура, 28 вересня близько 4:15 війська рф завдали авіаудари по с. Шипувате Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку сільськогосподарського підприємства.

О 5:30 окупанти вдарили з авіації по с. Новоосинове Купʼянського району. 68-річні чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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