Суспільство

Двоє людей були поранені внаслідок обстрілу Вовчанська

10 Травня 2024 14:30
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обстріл, Вовчанськ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти вчергове вдарили по Вовчанську на Харківщині, внаслідок чого двох місцевих жителів отримали уламкові поранення.

Про це повідомляє у Фейсбуці відділ комунікації поліції Харківської області.

“10 травня близько 09:15 відбувся обстріл міста Вовчанськ. Під ворожий вогонь потрапили двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження. Потерпілих доставили до лікарні з уламковими пораненнями”, – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.


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