Двоє людей були поранені внаслідок обстрілу Вовчанська

Окупанти вчергове вдарили по Вовчанську на Харківщині, внаслідок чого двох місцевих жителів отримали уламкові поранення.

Про це повідомляє у Фейсбуці відділ комунікації поліції Харківської області.

“10 травня близько 09:15 відбувся обстріл міста Вовчанськ. Під ворожий вогонь потрапили двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження. Потерпілих доставили до лікарні з уламковими пораненнями”, – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.